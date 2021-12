Molotov annonce un “déluge” de nouveautés sur iPhone et iPad

La plateforme OTT déploie une nouvelle mise à jour de son application sur les appareils mobiles d’Apple, avec plusieurs changements graphiques, techniques et ergonomiques au programme.

Une toute nouvelle version pour finir l’année en beauté ! Dans sa nouvelle mise à jour de son application iOS, Molotov annonce “un déluge de nouveautés et d’améliorations” en tout genre. La nouvelle mouture estampillée 3.34.2 disponible sur l’App Store propose notamment un tout nouveau design des pages programmes et de celles dédiées aux personnalités, mais aussi une refonte technique “majeure” ainsi que l’amélioration du player vidéo. Côté navigation dans l’appli, il est désormais plus simple de retrouver la barre de recherche, directement disponible en haut à droite de l’application.

Pour les détenteurs d’un iPad ayant été mis à jour (iPadOS 15 seulement), les développeurs annoncent également un tout nouveau Widget XL. Enfin, le catalogue d’offres et de chaînes a été rafraichi sur les appareils d’Apple, pour plus de clarté.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez, opter pour l’une des offres payantes proposées par la plateforme. A titre d’indication, l’offre Molotov Plus avec 74 chaînes dont toute la TNT, la possibilité d’enregistrer et d’accéder aux replay et le partage sur 4 écrans en Full HD est actuellement proposée avec 1 mois offert puis pour 3.99€/mois. Il s’agit d’ailleurs d’une des formules permettant d’accéder aux chaînes du groupe M6, la plateforme ayant été contrainte de les retirer de son offre gratuite.