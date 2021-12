Molotov retire les chaînes M6, W9, Gulli et 6ter de son offre gratuite

Molotov perd en attractivité, les chaînes gratuites d’M6 sont à présents payantes sur la plateforme.

Un cadenas lourd de sens. Sommé par la justice le 2 décembre de ne plus diffuser les chaînes TNT d’M6 et à verser au groupe 7 millions d’euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et parasitisme, Molotov a finalement trouvé un terrain d’entente la semaine dernière avec le géant de l’audiovisuel français. M6, W9, Gulli et 6ter ne seront désormais plus distribuées qu’au sein de ses offres payantes.

Aussitôt dit aussitôt fait, la plateforme de télévision gratuite par internet aux 17 millions d’utilisateurs vient de mettre en application cet accord : “A la demande d’M6, nos chaînes ne désormais plus disponibles en accès libre gratuit”, annonce actuellement à l’écran Molotov lorsqu’un utilisateur cherche à lancer l’un des canaux du groupe de Nicolas de Tavernost. Pour y accéder, il faudra désormais s’abonner à l’une des offres payantes de ce service OTT, comme celle à 3,99€/mois sans engagement comprenant 74 chaînes en HD, l’enregistrement dans le Cloud, et d’autres services.

Si la plateforme annonce qu’il “continuera à distribuer gratuitement les autres chaînes en clair de la TNT“, une autre affaire pourrait le pousser à trouver un accord similaire avec le groupe TF1. La filiale de Bouygues demande en effet pour sa part 7,4 millions d’euros pour « contrefaçon de droits voisins » aux droits d’auteur et « contrefaçon de marque », avec une décision de justice attendue en 2022. La plateforme a annoncé, suite à sa condamnation, être toujours en discussions avec TF1 à ce sujet.