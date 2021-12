Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 179 euros, lequel devriez-vous choisir ?

La boutique Free Mobile propose les smartphones Samsung Galaxy A12 et Xiaomi Redmi 10, deux modèles 4G sous Android à un peu moins de 200 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A12 et Xiaomi Redmi 10, tous les deux affichés à 179 euros au comptant. Notez d’ailleurs qu’ils sont également disponibles à 4,99 euros par mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Xiaomi



S’il n’a pas non plus l’AMOLED, le Xiaomi Redmi 10 marque trois points avec sa meilleure définition (Full HD+), son plus haut de rafraîchissement (jusqu’à 90 Hz) et son poinçon plus discret pour la caméra frontale. Son écran est tout simplement plus moderne.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz poinçon excentré) Samsung Galaxy A12 (IPS, 6,5 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances : Xiaomi



Si les deux smartphones ne promettent pas des étincelles en termes de performances ni la 5G pour la partie réseau mobile, le Xiaomi Redmi 10 profite une plate-forme plus récente avec une partie graphique plus puissante. Cela ne sera pas un luxe en multimédia.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Helio G88 avec 4 Go de RAM) Samsung Galaxy A12 (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio P35 avec 4 Go de RAM)

La photo : Xiaomi



Sans creuser l’écart, le Xiaomi Redmi 10 5G en propose un peu plus, notamment pour la partie ultra grand-angle. Sur ce segment tarifaire, celui des moins de 200 euros, tout est bon à prendre en termes d’expérience utilisateur.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 5G (50/8/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A12 (48/5/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : ex æquo



15 ou 18 Watts, c’est la même chose. La batterie 5 000 mAh assurera une belle autonomie, surtout pour les utilisateurs les plus modérés, mais en contrepartie d’un temps de charge assez long au regard des standards actuels. Oubliez évidemment la charge sans-fil.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts en filaire) Samsung Galaxy A12 (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en filaire)

Le choix d’Univers Freebox



Si le Xiaomi Redmi 10 ne creuse pas forcément l’écart en termes de photo, de puissance de charge ou de compatibilité réseau, il profite d’une plate-forme plus récente apportant du confort en multimédia et d’un écran plus actuel. C’est donc vers lui que nous irions plus naturellement. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test du Xiaomi Redmi 10 .