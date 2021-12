Oqee : des chaînes et replay manquants sur mobile, Apple TV et player Pop ? Free s’explique

Le replay d’M6 se fait toujours attendre sur Oqee en mobilité et sur Apple TV. D’autres chaînes ne sont pas disponibles également. Free évoque “des raisons de droits”.

Une question de droits. A l’heure où Oqee, l’interface TV de la Freebox Pop, s’exporte sur de nombreux supports comme les Smart TV Samsung, l’Apple TV, iPhone et smartphones Android ou encore plus récemment les appareils Android TV (bêta), des chaînes et replay manquent à l’appel sur l’application.

Pour accéder par exemple aux chaînes Canal+ hormis la chaîne cryptée et Canal+ Décalé accessibles sur le player Pop uniquement, les abonnés n’ont d’autre choix que de passer par myCanal. C’est le cas depuis le lancement de box et de son interface maison en juillet 2020. Cette limitation se retrouve aussi sur les autres supports accueillant Oqee. L’opérateur n’a donc visiblement pas trouver de point d’entente avec la filiale de Vivendi sur ce point.

S’agissant de l’application Oqee sur l’Apple TV et sur mobile, le replay d’M6 est toujours aux abonnés absents alors que celui de TF1 a finalement fait son apparition l’été dernier, soit 1 mois après le lancement de l’interface sur smartphones pour les abonnés Freebox Pop et Delta. “Nos équipes travaillent toujours sur le sujet avec la chaîne concernée”, nous indique Free. L’opérateur doit donc trouver un accord avec M6 pour implémenter son service de rattrapage.

Vient aussi le problème des chaînes pour adultes indisponibles sur Oqee pour les abonnés Freebox l’utilisant sur iPhone et l’Apple TV. “Pour des raisons de droits, les chaînes adultes numérotées de 369 à 397 ne sont pas affichées”, explique l’équipe d’Oqee.

Pour rappel, l’application permet de profiter de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et des Replay mais aussi des fonctions avancées comme le contrôle du direct, le start-over et l’enregistrement dans le cloud. Il est également possible de créer directement ses profils pour chaque membre de la famille et de profiter de la recommandation de programmes.