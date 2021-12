Smartphone : une valeur sûre pour Noël, selon plus d’un tiers des Français

Nombreux sont les Français à imaginer un smartphone au pied du sapin. C’est, selon eux, une valeur sûre à l’heure de Noël. Pas question pour autant d’y laisser tout le budget.



39 %, c’est la proportion des Français à voir dans le smartphone un incontournable à l’heure de Noël, selon une étude OpinionWay réalisée auprès de 1 023 personnes pour le compte du constructeur Oppo et dévoilée par Le Parisien. Cette perception varie évidemment selon les générations, puisque concernant 58 % des 18-24 ans, 53 % des 25-34 ans, 38 % des 35-64 ans et 26 % des séniors.

“Il est en passe de devenir le cadeau plaisir universel et a beaucoup moins de risques de se retrouver sur un site de revente le lendemain de Noël. En matière de théorie du don, on sait depuis longtemps que le lien vaut plus que le bien. Or, le smartphone est un cadeau de lien, et au-delà de la connexion avec les autres”, explique Ronan Chastellier, sociologue de la consommation et maître de conférences à Sciences-po Paris.

La nouveauté, mais pas à tout prix non plus

S’il fait les affaires des constructeurs, le constat peut par ailleurs sembler étonnant alors que 84 % des Français possèdent déjà l’appareil. L’attrait pour un tel cadeau tient de la volonté d’accéder au dernier modèle à la mode, d’avoir accès aux dernières innovations technologiques (charge rapide, par exemple), de profiter d’un plus bel écran ou encore d’avoir toujours plus de stockage pour y stocker ses photos, vidéos et applications.

“Il est venu remplacer d’autres cadeaux en apportant plusieurs fonctionnalités comme la photo ou les jeux vidéo dans un seul appareil. Il va être offert à quelqu’un qui n’est pas très branché nouvelles technologies, qui ne l’aurait pas acheté naturellement, ou à un proche avec un smartphone dépassé qui n’aurait pas pensé à le changer”, explique de son côté David Chauvaud, chef produit chez Oppo France. “C’est le cadeau de Noël facile à trouver”, note un vendeur.

Mais pour quel budget ? 57 % des personnes interrogées ont indiqué moins de 300 euros. Le budget moyen s’établirait à 266 euros, excluant ainsi les modèles haut de gamme. Sauf, évidemment, à passer par une acquisition dans le cadre d’un forfait avec engagement et smartphone. Les fêtes de Noël restent en tout cas propices aux ventes de smartphones. Selon les chiffres de Gfk pour l’année 2020, 2,2 millions de smartphones ont été vendus durant les fêtes de fin d’année, sur un total d’environ 16 millions sur l’ensemble de l’année.

