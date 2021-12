Clin d’oeil : un pylône de SFR empêche les riverains de dormir et ce n’est pas une histoire d’ondes

Une étrange pollution lumineuse émanant d’un site mobile de SFR perturbe les habitants de Gignac dans le département du Lot.

Baissez la lumière ! Rien de va plus pour les riverains de la commune de Gignac, soutenus par la mairie. Campé depuis 4 mois sur une colline, un nouveau pylône de SFR les perturbe la nuit, où point de mal dormir. Et pourtant, les quelques 650 habitants ne sont ni électrosensibles ni considérés comme anti-ondes. La raison est ailleurs, sur l’infrastructure elle-même.

Une fois la nuit tombée, le site diffuse une lumière éblouissante tel un phare dans un rayon d’1 à 2 km. Pas comme les autres, ce pylône est en réalité équipé d’un système de balisage car situé non loin de l’aéroport Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne. Seul hic, ce dernier dysfonctionne et les réparations tardent : « Depuis le 10 octobre nous n’avons cessé de donner l’alerte sur un souci de fonctionnement du balisage du pylône du Pech de la Montagne. Les deux entreprises concernées se renvoient la balle. L’absence de réactivité ou de compétence pour régler rapidement un problème purement technique et remplacer le matériel défectueux pose question “, a lâché à ce propos le 21 décembre dans les lignes de La Dépêche, un conseiller municipal bien décidé à revivre des nuits paisibles. Patience et un conseil, fermez vos volets.