Big Noël Red : la marque de SFR dégaine deux gros forfaits à petit prix

Les gigaoctets tombent tels les flocons de neige en cette période de fin d’année chez Red by SFR. La marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose en effet des forfaits mobiles 100 ou 200 Go à moins de 15 euros.

Au travers une opération “Big Noël Red” valable jusqu’au 24 décembre 2021, la marque Red by SFR propose deux forfaits mobiles 100 et 200 Go sans engagement à 10 et 12 euros par mois respectivement.

Les deux formules comprennent en outre les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM. En roaming dans ces mêmes zones géographiques, l’utilisateur disposera par ailleurs de 14 ou 17 Go de data mobile selon la formule choisie (enveloppe dédiée). À noter qu’il s’agit de forfaits compatibles 4G. Pas de 5G avec eux, donc.