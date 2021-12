Un quart des smartphones 5G vendus dans le monde sont des iPhone

Avec ses iPhone, qui continuent de s’arracher comme des petits pains au fil des générations, Apple domine le marché des smartphones 5G, devant Xiaomi et Samsung.

Un quart des smartphones 5G vendus à travers le monde sont des iPhone, voici ce que révèlent les derniers chiffres du cabinet Strategy Analytics pour le marché des smartphones au cours du troisième trimestre 2021.

Suivent ensuite Xiaomi et Samsung, aux deuxième et troisième places. “Xiaomi, qui a enregistré une croissance spectaculaire des expéditions mondiales de smartphones 5G au second trimestre 2021, a vu cette croissance ralentir au troisième 2021, avec une croissance des expéditions stagnante séquentiellement au cours du trimestre le plus récent”, explique Ken Hyers, directeur de Strategy Analytics. “Samsung bénéficie d’une forte demande dans plusieurs régions pour ses smartphones, alimentée par un large portefeuille d’appareils à travers plusieurs gammes de prix”, explique de son côté Ville Petteri-Ukonaho, directeur associé de Strategy Analytics. Apple, Xiaomi et Samsung s’emparent de plus de la moitié du marché.

De la quatrième à la septième place, on retrouve Oppo, Vivo, Honor et Realme. Comme le souligne Strategy Analytics, Honor, l’ancienne marque de Huawei, s’est distinguée sur un autre aspect. “Honor était la marque de smartphones Android 5G à la croissance la plus rapide au troisième trimestre 2021″, note Yiwen Wu, directeur associé de Strategy Analytics. Cette croissance s’élève en effet à 194 %. Univers Freebox a d’ailleurs pu tester le Honor 50, symbole de ce retour en force de la marque chinoise.