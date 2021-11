Surprise, Free lance son application Oqee sur les box et téléviseurs Android TV, Freebox TV s’exporte

Aussitôt dit, aussitôt fait. Seulement une heure après avoir teasé l’arrivée très prochaine de son interface TV sur les supports Android, Free annonce le lancement d’Oqee en version bêta sur les téléviseurs et boîtiers tournant sous l’OS de Google.

“Quand allez-vous sortir OQEE sur Android TV ? Dès maintenant ! OQEE est désormais disponible en version bêta sur les télévisions et boitiers Android TV. Profitez de vos programmes préférés en direct ou en replay”, vient d’annoncer Free sur Twitter. Sans surprise, cette nouveauté est réservée pour le moment aux abonnés Freebox Pop et Delta. De quoi profiter de vos programmes préférés en direct ou en replay en téléchargeant l’application sur le Google Play Store. Après les Smart TV Samsung, iOS et Android en mobilité ou l’encore l’Apple TV, Freebox TV continue de s’exporter sur de nouveaux supports. Pour l’heure, l’opérateur n’a pas encore dévoilé la liste des équipements compatibles.