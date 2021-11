Free Mobile : un nouveau smartphone robuste dans la boutique

Un nouveau smartphone de marque Crosscall rejoint la boutique Free Mobile. Il est paré pour les maladresses du quotidien et les environnements hostiles.

Il s’agit du modèle Crosscall Core M5 qui coûte 349 euros au comptant dans un coloris noir avec 32 Go de stockage. Il est également disponible par l’intermédiaire de l’offre Free Flex pour 69 euros, puis 9,99 euros pendant 24 mois, avec une option d’achat à 40 euros.

Misant sur une conception robuste (immersions, projections d’eau, chutes, chocs, choc thermiques, etc.), le Crosscall Core M5 s’équipe d’un écran 4,95 pouces, assure une compatibilité avec les réseaux 4G et tourne sous Android 11 (mise à jour Android 12 prévue). Les caractéristiques indiquent également un processeur octa-core 2,0 GHz associé à 3 Go de mémoire vive (plate-forme Qualcomm Snapdragon 662), ainsi qu’un stockage extensible de 512 Go par carte MicroSD, un capteur photo dorsal de 13 Mégapixels et une caméra selfie 2 Mégapixels. Une batterie 4 000 mAh lui garantit jusqu’à 13 jours en veille ou environ 26 heures de communications.