Auchan Telecom offre un smartphone Xiaomi avec sa nouvelle série limitée à 12,99 euros

Pas de grosse quantité de data avec la nouvelle série limitée d’Auchan Telecom, mais un smartphone offert.

Jusqu’au 6 décembre 2021, Auchan Telecom propose une nouvelle série limitée incluant un smartphone offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois.

Facturé 12,99 euros par mois, ce forfait mobile 4G comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 40 Go de data pour l’Internet mobile (débit réduit au-delà). Le roaming est aussi prévu avec une enveloppe de 13 Go depuis l’UE et les DOM, tandis que la carte SIM coûte 10 euros à payer au moment de la commande. Quant au smartphone offert, il s’agit du Xiaomi Redmi 9C, un modèle d’entrée de gamme.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient pour rappel à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.