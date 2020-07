Smartphones : Xiaomi dévoile deux modèles à petit prix et Honor un modèle 5G pour le milieu de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : l’annonce du Honor 30 Lite et des Redmi 9A et 9C. Les deux derniers utilisent d’ailleurs les chipsets mobiles Helio G25 et Helio G35 tout juste présentés par MediaTek.

Honor a donc présenté le smartphone Honor 30 Lite, un modèle 5G positionné sur le milieu de gamme. Articulé autour du chipset MediaTek Dimensity 800, celui-ci propose un écran 6,5 pouces FHD+ 90 Hz, un triple capteur photo 48/8/2 Mégapixels à l’arrière, un module 16 mégapixels pour les selfies, une batterie 4 000 mAh et une charge filaire en 22,5 Watts. La marque n’a pas encore communiqué sur la disponibilité en France, mais elle tombe sous le sens avec la disponibilité du prédécesseur le Honor 20 Lite.

De son côté, Xiaomi a dévoilé les Redmi 9A et Redmi 9C, deux smartphones d’entrée de gamme dont la disponibilité européenne a été confirmée, mais reste à préciser concernant les tarifs. Ils partagent un écran 6,53 pouces HD+ avec encoche goutte d’eau, une capture photo 5 Mégapixels à l’avant et 13 Mégapixels à l’arrière et une batterie 5 000 mAh. Le premier opte pour le chipset Helio G25. Le second se tourne vers le chipset Helio G35 aux fréquences plus élevées, ajoute des capteurs photo à l’arrière pour plus de polyvalence et permet d’avoir le lecteur d’empreintes digitales.

Quant à Qualcomm, il a détaillé les chispets Helio G25 et Helio G35 embarquant justement à bord des nouveaux Redmi. Ces plates-formes sont synonyme de processeur octa-core (2,0 GHz pour le G25 et 2,3 GHz pour le G35), d’une solution graphique IMG PowerVR GE8320 (650 ou 680 MHz), de photo 21 ou 25 Mégapixels, de 4G/LTE, de Wi-Fi 5 et de Bluetooth 5.0