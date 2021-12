Free lance “Proxi”, un réseau de mini hubs d’assistance dans les villes avec la promesse d’intervenir sous 24 heures chez les abonnés

Apporter une assistance de proximité aux abonnés, avec des conseillers connaissant parfaitement leur secteur, sans publier la possibilité d’intervenir en moins de 24h, Free innove une nouvelle fois avec ses hubs Free Proxi.

C’est dans son ADN, Free se démarque régulièrement en matière d’assistance et de relation abonné, en atteste notamment Face to Free. Aujourd’hui, l’opérateur va plus loin avec un nouveau service d’assistance locale partout en France pour renforcer encore la proximité avec ses abonnés : Free Proxi.

En parallèle de l’ouverture sans relâche de nouveaux Free Centers, Free travaille depuis plus d’un an au développement de ce réseau de mini centres d’appels à travers le territoire. « Les 1ères étapes du déploiement de Free Proxi ont été réalisées ces derniers mois dans plusieurs villes pilotes avec succès », apprend-on. Aujourd’hui, les retours semblent positifs autant chez les abonnés que du côté des collaborateurs.

Un exemple de hub Free Proxi à Paris.

Concrètement, ces mini centres appelés « hubs Free Proxi » sont installés dans d’anciens appartements reconvertis en espaces de bureaux. « Open space, cuisine, espaces de pause, tout est fait pour que les équipes se sentent comme à la maison et puissent venir travailler avec plaisir », confie l’opérateur. On en retrouve par exemple à Paris mais aussi à Bordeaux. En 2021, le réseau devait être étendu à environ 12 villes françaises comme Lille, Lyon et Marseille. Le déploiement se poursuivra en 2022.

Dans chaque hub, travaille environ une dizaine de personnes connaisseurs du terrain dont la mission est de répondre directement à la problématique des abonnés. Les équipes répondent par chat ou par téléphone en 15 minutes aux clients de la zone. Ces cellules localisées ont un second intérêt, celui d’intervenir directement chez l’abonné sous 24 heures en disposant en cas de panne du matériel adéquat pour le client.