La 5G d’Orange débarque dans les stations de ski, mais pour quoi faire ?

Cet hiver, la 5G rejoint la 4G d’Orange dans les stations de ski. L’opérateur en profite pour mettre en avant les avantages de cette nouvelle génération de téléphonie mobile les pieds dans la neige.

On le sait, hiver comme été, les amoureux des grands reliefs aiment partager instantanément leurs expériences et émotions. Si Free Mobile affiche la meilleure couverture 5G dans l’Hexagone grâce au déploiement massif de la bande 700 MHz, Orange propose pour sa part des débits plus élevés et prend même les devants en montagne avec la volonté d’une couverture optimale.

Aujourd’hui, l’opérateur historique annonce la disponibilité de la cinquième génération de téléphonie mobile pour ses abonnés dans 7 grandes stations de ski, toutes situées dans les Alpes : Montgenèvre (05), Tignes(73), Morzine (74), Val d’Isère (73), Chamonix (74), les Arcs 1800 (73) et enfin l’Alpe d’Huez (38). La station d’Isola 2000 (06) doit s’ajouter à la liste aujourd’hui.

Si les usages apportés par la 5G semblent relatifs en montagne, les skieurs et snowboarders pourront en profiter pour envoyer très rapidement leurs vidéos en 4K et faire du Live dans un confort optimal. Autre bienfait de ce déploiement dans les stations, l’apport écologique. L’opérateur a la possibilité d’activer ou désactiver les antennes 5G à la demande lesquelles consomment 10 fois moins qu’un support 4G.

[ 🗓️ Journée Internationale de la montagne ] La #5G commence à faire son arrivée dans nos montagnes 🏔️ On vous fait découvrir les avantages de la #5G, pour passer un hiver connecté en #5G dans vos stations de ski préférées🚀 #Hello5G #JournéeInternationaleMontagne pic.twitter.com/MfQ2ZhQw7k — Orange PACA (@OrangePACA) December 11, 2021

Pou rappel, la 4G Orange est quant à elle disponible dans plus de 140 stations de montagne dans les Alpes, Pyrénées, Massif Central, Vosges et Jura.Grâce à plusieurs technologies, les antennes d’Orange difficiles d’accès en montagne sont supervisées à distance de quoi permettre à ses équipes techniques d’anticiper les dysfonctionnements et de connaître la cause des pannes avant leurs interventions, parfois périlleuses lors de perturbations neigeuses.