myCanal annonce des évolutions à venir pour ses millions d’utilisateurs

Une meilleure personnalisation, une réduction du temps de recherche et une amélioration le visionnage, myCanal prévoit plusieurs nouveautés en 2022.

A l’heure où les deux tiers des 9 millions d’abonnés aux offres Canal utilise myCanal, la plateforme prévoit d’apporter des évolutions dans les prochains mois afin de poursuivre sa croissance et améliorer l’expérience utilisateur de façon plus immersive. L’une des prochaines nouveautés sera la mise en place du lancement automatique des vignettes des programmes sur les différents supports (déjà disponible sur Apple TV) mais aussi le déclenchement des bandes annonces lors d’un clic sur un titre comme sur Netflix, annonce dans les lignes du Parisien, Emmanuel Ferrand, directeur du digital du groupe.

Dans l’optique de réduire au maximum le temps de recherche estimé aujourd’hui à trois minutes de moyenne, la plateforme prévoit aussi une meilleure personnalisation. Proposant près de 120 000 contenus dont 1100 nouveaux par jour, “trois ou quatre strates, éditorialisées en fonction des goûts de chacun” seront ajoutées en plus de celles déjà existantes comme la lecture des programmes, la recommandation et la playlist. La rubrique «le MyCanal de… », dans laquelle des personnalités partagent leur sélection de programmes à regarder, poursuivra son développement dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, “pour améliorer la fluidité, il est désormais possible de sauter le générique d’une série ou d’enchaîner automatiquement des épisodes”, indique Emmanuel Ferrand. Sur sa lancée, myCanal souhaite également améliorer prochainement la personnalisation de la page d’accueil mais aussi la fluidité de la navigation.

Côté contenus, la plateforme permettra lors du 1er trimestre 2022 d’accéder dès le matin aux programmes du soir de France Télévisions et d’Arte, et proposera deux avant-premières par semaine. Des programmes seront aussi diffusés avant leur diffusion à l’antenne. Aujourd’hui 95% du temps est dédié au visionnage sur myCanal.

Pour rappel, de nouvelles fonctionnalités sont apparues récemment, comme SharePlay sur iOS et Apple TV, cette technologie permet de combiner un appel visio via Facetime et le visionnage de vos contenus en live et en replay, même à distance. Une autre option a aussi fait son apparition sur iPhone. Baptisée “streaming basse latence”, celle-ci permet une fois activée dans les réglages de l’application de diminuer fortement le délai entre la captation TV et l’affichage du direct sur votre équipement, pour se rapprocher de la latence actuelle constatée sur la télévision par rapport à la TNT et au satellite. Idéal pour regarder du football, du rugby et de la Formule 1 en quasi-temps réel.