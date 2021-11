Abonnés Freebox avec TV by Canal : découvrez Shareplay sur myCanal, pour partager vos moments ciné-séries avec vos proches

Si vous êtes dotés d’un iPhone, iPad ou d’une Apple TV mise à jour, vous pouvez découvrir une toute nouvelle manière de partager chaînes en live et replay avec vos proches sur myCanal.

La nouveauté marquante d’iOS 15 est l’intégration de SharePlay, une technologie permettant à tous les détenteurs d’iPhone, d’iPad mais aussi d’Apple TV de combiner un appel visio via Facetime et le visionnage de vos contenus, même à distance.

Quelques pré-requis : posséder un appareil mis à jour (version 15.1 ou supérieure pour iOS, iPadOS et tvOS) et une application compatible. C’est notamment le cas de myCanal, qui propose depuis sa dernière mise à jour la possibilité d’utiliser Shareplay directement sur votre appareil estampillé Apple. Puisqu’il ne s’agit pas d’une solution de partage illégale, votre interlocuteur en question devra bien évidement posséder lui même un compte Canal+ (ou TV by Canal) et avoir installé l’application pour vous permettre de regarder votre programme ensemble. La fonctionnalité d’Apple permet sur l’application de la filiale de Vivendi de partager toutes les chaînes TV disponibles mais aussi tous les contenus des Replay.

Comment utiliser Shareplay ?

La manipulation est en somme assez simple : il suffit de lancer un appel Facetime avec votre interlocuteur. Une fois la connexion établie, vous pouvez vous rendre directement sur myCanal et lancer votre programme, une infobulle apparaîtra pour vous donner le choix entre utiliser SharePlay ou regarder votre programme par vous même.

Votre interlocuteur devra ensuite accepter cette invitation. Vous pouvez ensuite visionner votre programme tout en ayant votre proche dans un coin de l’écran, comme si vous étiez ensemble dans le même canapé.

Chaque personne impliquée a le contrôle de la lecture et peut ainsi choisir de faire pause ou de reprendre le programme à n’importe quel moment. Vous pouvez d’ailleurs choisir, en cliquant d’ajouter de nouveaux participants à votre appel visio, soit directement depuis vos contacts soit via un lien fourni par l’application.

Toutes les fonctionnalités de Facetime sont bien sûr disponibles pendant l’appel, et il peut même être possible de caster directement votre session Shareplay sur une Apple TV si vous avez envie de vous installer confortablement.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) . L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et en multi-tv pour les autres.