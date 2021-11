VoLTE : de nouveaux smartphones compatibles chez Free Mobile et de nombreuses arrivées à venir

Puisque chaque fabricant joue un peu selon ses règles avec l’activation de la VoLTE chez Free Mobile, l’opérateur apporte une clarification sur Twitter concernant les modèles Oppo.

Actuellement en bêta-test pour les abonnés au forfait à 19,99€/mois de Free Mobile, la voix sur 4G pose toujours la même question, mon smartphone est-il compatible ? Si Sony ne le sera pas, Samsung prend quant à lui son temps alors que des problèmes sont constatés avec Xiaomi, repoussant ainsi la prise en charge de certains modèles au mois de novembre au lieu d’octobre ( Redmi 9A, Mi 10, Mi 10T Redmi Note 9T 5G). En contrepartie de ce retard, de nouvelles compatibilités sont prévues ce mois-ci avec l’entrée du Redmi Note 10 5G, Mi 11i, Mi 11 5G, Power U30 et Y62.

Pour les impatients, la page dédiée de l’opérateur a été mise à jour le 10 novembre, quelques nouveaux téléphones ont été annoncés. On notera une première compatibilité avec Samsung sur le modèle A40 et la prise en charge du Realme 8 5G. Chez Oppo, le Find X3 Lite et A53s s’ajoutent aujourd’hui à la liste.

Un premier Huawei et deux Nokia seront de la partie au cours du mois. L’année prochaine, le fabricant chinois très décrié et dans une mauvaise passe, rendra de nombreux modèles compatibles avec la VoLTe de Free Mobile, les iPhone 6/6S pourront eux aussi en profiter.

Dans le même temps, Free Mobile a revu son planning en y ajoutant des précisions et une classification par trimestre en 2022. A noter qu’aucun délai n’est pour l’heure défini pour les références de Samsung. L’opérateur rassure : “Non déterminée” ne veut pas forcément dire que ce sera dans longtemps. Dès que nous pourrons vous donner le planning, on le fera”. Free Mobile donne aujourd’hui une visibilité jusqu’au second trimestre 2022.

Terminaux déjà compatibles

Alcatel

Alcatel 3080G

Apple

iPhone 7*

iPhone 8*

iPhone X / XS* / XR

iPhone SE 2020

iPhone 11*

iPhone 12*

iPhone 13*

Crosscall

Core M5

Honor

Honor 50

Motorola

Moto G 5G

Moto G10 / G30 / G50 / G100

Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite

Razr 5G

Oppo

A54 5G / A74 5G / A94 5G

Reno 6 5G / Reno 6 Pro 5G

A16s

Find X3 Lite

A53s

OnePlus

OnePlus Nord

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T

OnePlus 9 / 9 Pro

Realme

Realme 8 5G

Samsung

A40

TCL

TCL 10 5G

TCL 20S

Vivo

Y72 5G

Wiko

Power U20

Xiaomi

Redmi 9T

Redmi 10

Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G new

Mi 11T 5G / Mi 11T Pro 5G

Redmi Note 10 Lite

Compatibilité VoLTE annoncée pour courant novembre 2021

Alcatel

Alcatel 1S 2021

Huawei

P40 Lite 5G

Nokia

Nokia 2.4

Nokia 5.4

TCL

TCL 20 5G

Vivo

Y11

Y20s

Y52 5G

V21 5G

X60 Pro

Wiko

Power U10

Power U30

Y62

Xiaomi

Redmi 9A

Mi 10 / Mi 10 Lite

Mi 10T / Mi 10T Lite

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro 5G

Mi 11i

Mi 11 5G / Mi 11 Ultra 5G

Power U30

Y62

Courant décembre 2021

Google

Pixel 4a / 4a 5G

Pixel 5

Pixel 6*

Premier trimestre 2022

Apple

Apple 6S / 6S Plus

Huawei

Mate Xs

P40 / P40 Pro / P40 Pro +

Mate 30 Pro

Mate 40 Pro

Oppo

Reno 4G

Second trimestre 2022

Huawei

P30

Mate 20 / Mate 20 Pro

P30 Pro

Nova 5T

P40 Lite

OnePlus

7T / 7T Pro

Compatibilité VoLTE à venir à une date non déterminée

Samsung

S21*

S20*

Note 20*

S10*

Note 10*

Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3

Z Flip / Z Flip 5G / Z Flip 3

A10 / A20e / A50 / A70 / A80

A02s / A03s / A12 / A22 4G / A32 5G / A42 5G / A52 4G / A52 5G / A52s 5G

A21s / A31 / A41 / A51 / A51 5G / A71

M11 / M31 / M31s / M51

X Cover 5 / X Cover 4s / X Cover Pro / X Cover Field Pro

J6 / A6