VoLTE : Sony tourne le dos à Free Mobile et ne bougera pas le petit doigt

Sony est catégorique, activer la VoLTE de Free Mobile sur ses smartphones, c’est non.

Injustice quand tu nous tiens. Actuellement en bêta publique chez Free Mobile, la VoLTE pose inévitablement le problème de la compatibilité. En réponse à plusieurs incompréhensions chez ses abonnés, l’ex-trublion joue depuis quelques jours la carte de la transparence pour expliquer pourquoi de nombreux modèles de smartphones ne sont pas encore compatibles. “Notre VoLTE est compatible avec tous les téléphones qui supportent le service, et nous avons permis aux constructeurs qui le souhaitaient d’effectuer des tests depuis plusieurs mois” a t-il fait savoir cette semaine. Et d’ajouter que si l’option n’est pas visible sur un smartphone, il faut alors se tourner vers le fabricant, lequel doit alors effectuer une mise à jour.

S’il est possible de retrouver sur une page dédiée les modèles compatibles et ceux à venir chez l’opérateur de Xavier Niel, une marque manque à l’appel : Sony. Si le constructeur japonais a activé la VoLTE d’Orange, SFR et Bouygues sur un certain nombre de ses modèles, Sony France a quant à lui informé Free Mobile qu’il ne fera “aucune mise à jour pour activer le VoLTE sur des mobiles déjà sortis sur le marché. Ni sur ceux à venir”, inique ce 14 octobre l’opérateur. Pour les abonnés désireux de profiter de la voix sur 4G de Free Mobile, il faudra donc éviter Sony.