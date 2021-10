Votre smartphone n’est pas compatible avec la VoLTE de Free Mobile ? L’opérateur s’explique et refile la patate chaude aux constructeurs

Si votre téléphone ne dispose pas de l’option VoLTE de manière visible, rapprochez-vous du constructeur, une mise à jour s’impose, tel est le message de Free Mobile. Explications.

Actuellement en bêta test publique, la VolTE permet à certains abonnés Free Mobile de ne plus basculer en 3G durant un appel mais aussi d’utiliser les services voix et data 4G simultanément avec une meilleure qualité sonore. Si le test est concluant pour beaucoup, certains devront patienter encore un peu avant d’en profiter. C’est le cas des abonnés au forfait à 2€ et Free Pro mais pas seulement. L’opérateur annonce aujourd’hui que les souscripteurs au forfait Série Free n’en disposent pas, seuls les abonnés au forfait à 19,99€/mois y ont droit. En zones blanches, il faudra par ailleurs être connecté à une antenne gérée par Free, les autres sites seront concernés plus tard, sans plus de précision.

Reste aussi qu’un certain nombre de smartphones ne sont pour l’heure pas compatibles avec la voix sur 4G de Free Mobile, en premier lieu les modèles de Samsung. Le 8 octobre, l’opérateur s’est d’abord justifié en assurant avoir envoyé en amont les paramètres VoLTE à Samsung et ce en même temps qu’aux autres marques, de quoi contester par la même occasion les affirmations du support France du géant coréen.

1/4 Chez Free, notre VoLTE est compatible avec tous les téléphones qui supportent le service, et nous avons permis aux constructeurs qui le souhaitaient d'effectuer des tests depuis plusieurs mois.

Certains constructeurs de mobiles… — Free 1337 (@Free_1337) October 11, 2021

La VoLTE de Free Mobile compatible avec tous les smartphones la supportant

Dans un soucis de transparence et face à de nombreuses incompréhensions, Free Mobile juge bon à présent d’expliquer clairement le pourquoi du comment : “Chez Free, notre VoLTE est compatible avec tous les téléphones qui supportent le service, et nous avons permis aux constructeurs qui le souhaitaient d’effectuer des tests depuis plusieurs mois. Certains constructeurs de mobiles désactivent volontairement le VoLTE par défaut dans leurs mobiles pour les SIM/réseaux dont ils n’ont pas encore testé le service. Lorsque c’est le cas, l’option VoLTE des paramètres est cachée, et l’utilisateur ne peut pas l’activer. Ils demandent alors à l’opérateur de pouvoir effectuer des tests avant de faire une mise à jour de leurs téléphones pour rendre visible l’option. Certains ont choisi d’activer la VoLTE sur tous leurs modèles, d’autres sur aucun modèle déjà sorti, et enfin d’autres sont entre les deux”. Autrement dit, les mises à jour des téléphones qui le nécessitent doivent êtres effectuées par les constructeurs. “Si votre téléphone n’a pas l’option VoLTE visible, rapprochez-vous de lui”, précise l’opérateur. Le message est passé.