Hausse de prix : Bouygues Telecom sort le grand jeu avec 100 Go supplémentaires sur certains forfaits et la 5G en prime

Certains abonnés Bouygues Telecom reçoivent un nouveau message de leur opérateur, avec un gros enrichissement de leur forfait moyennant 3€ par mois.

De la 5G et une enveloppe de data parfois multipliée par 5 ! Fidèle à ses habitudes, Bouygues Telecom augmente de nouveau le tarif du forfait de certains abonnés. La hausse est habituelle : 3€ de plus sur la facture, mais cette fois l’opérateur n’y va pas de main morte. Il annonce en effet dans un message envoyé aux abonnés concernés que ces derniers bénéficieront de 100 Go supplémentaires mais également de la compatibilité de leur offre à la 5G. Cette pratique n’est cependant pas toujours au goût de l’abonné, qui dans ce cas, ne voulait pas vraiment de cet enrichissement, bien que son enveloppe data s’en retrouve considérablement augmentée.

Bouygues ces sales voleurs qui te souscrivent à des options que t'as jamais demandé pic.twitter.com/AF9VTjOPhL — Leyoh (@leyohs) October 12, 2021

Un lien est cependant présent dans le message permettant de conserver la même offre, sans subir cet enrichissement automatique. Bouygues Telecom s’est d’ailleurs récemment exprimé sur la pratique, régulièrement décriée par les associations de consommateurs et même les abonnés eux même. Il justifie cette stratégie par l’explosion des usages des smartphones qui pourraient être multipliés par 4 et affirme qu’il continuera a augmenter certains forfaits.

Enrichissement légal ou pas ?

Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première, prévenir un mois avant par courrier ou courriel (ici, c’est bon). La seconde, l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. Ici, Bouygues Telecom est donc dans les clous, même si la pratique est globalement peu appréciée, y compris par les associations de consommateurs comme UFC-Que Choisir. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plateforme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plateforme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.