Une nouvelle antenne de l’école 42 (Xavier Niel) ouvre à l’international

Le modèle de l’école créée par Xavier Niel continue de faire des émules à l’international, avec l’inauguration d’une nouvelle installation à Abu Dhabi.

42 Network n’en a pas fini de se développer. Le réseau d’écoles sans professeurs développé par 42 a lancé une nouvelle antenne dans les Emirats Arabes Unis, en présence du président du conseil exécutif du pays, Khalid ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Durant cette inauguration, les méthodes propres au réseau d’écoles ont été présentées en respectant ses valeurs bien connues : gratuité de la formation, école ouverte 24h24, sans classes ni professeurs…

L’école a déjà accueilli 225 candidats ayant passé l’épreuve de la Piscine lancée entre mai et août qui ont ainsi rejoint l’école le 26 septembre dernier. Au total, 43% des étudiants viennent directement des Emirats Arabes Unis, dont trois quarts sont des femmes. 93% d’entre eux vivent directement sur le territoire et près de 81% de cette première promotion a entre 18 et 30 ans. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour la prochaine promotion sur un site web dédié, avec toujours la même pratique : un test en ligne, une confirmation virtuelle et enfin, la redoutée épreuve de la Piscine.

Cette écoles fera ainsi partie du réseau “42 Network”, qui présente plusieurs avantages. En effet, avec ce projet, la philosophie de l’école veut traverser les frontières et permettre une collaboration forte entre les différentes antennes. Les étudiants intégrant le réseau profiteront de sa portée internationale. « Parce que dans un environnement numérique mondialisé, presque sans frontières, acquérir une expérience internationale est devenu indispensable », 42 encourage ainsi la mobilité des étudiants. Une fois les fondamentaux acquis, ces derniers pourront postuler dans n’importe quelle école du réseau, tout en continuant à bénéficier de la même pédagogie. Cela s’illustrera par la mise en place de projets intercampus leur permettant de « se confronter à des expériences permises jusqu’ici uniquement dans l’univers professionnel, comme par exemple des collaborations avec des partenaires issus de cultures de travail multiples et sur des fuseaux différents ».

Le réseau en question promeut évidemment un certain nombre de valeurs, qui ont d’ailleurs été saluées à l’international en plaçant l’école 42 en tête de classement sur cet aspect.

Le projet est ambitieux, mais sur de bons rails avec plusieurs ouvertures, tant en Europe que sur d’autres continents. Ce programme compte 35 campus partenaires à travers de nombreux pays, dont deux nouveaux lancés en Turquie. Cela ne devrait pas s’arrêter là, puisque 42 annonce “une dizaines d’autres implantations” aujourd’hui en cours de discussion. Sophie Viger, directrice générale de 42, estime d’ailleurs que le réseau “devrait atteindre beaucoup plus rapidement que prévu l’objectif initialement fixé des 50 campus en 2025“. Avec ce projet, 42 Network compte atteindre 15 000 nouveaux étudiants formés prochainement, contre plus de 12 000 actuellement.

