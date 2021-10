Brut annonce l’arrivée de son service de Live streaming

Un nouveau service vient agrandir l’univers Brut. Nommé Brut Live, ce service offrira du contenus en direct pouvant être gratuit ou payant ainsi que d’autres fonctionnalités. On vous dit tout.

Cette nouvelle application vient rejoindre l’écosystème Brut. Brut Live permet aux créateurs de contenus de proposer des live en streaming de façon gratuite ou payante, un peu à la manière de Twitch. En effet, un tchat sera mis à disposition pour faciliter les interactions. «Brut est désormais un véritable écosystème avec un média social avec Brut, une plateforme de streaming par abonnements Brut X et enfin, Brut Live» indique Guillaume Lacroix, cofondateur et CEO de Brut.

«Avec Brut Live nous donnons la possibilité à des créateurs et influenceurs de rassembler leur communauté et de la monétiser» explique Guillaume Lacroix. A noter qu’à terme, Brut Live permettra la mise en place de live shopping dédié aux marques ce qui ajouterait l’e-commerce à l’arc du média social créé en 2016. «Nous envisageons d’utiliser la blockchain pour créer des communautés tokenisées autour de nos influenceurs et pour payer en cryptomonnaie» nous informe Guillaume Lacroix.

Brut en quelques chiffres

Pour information, Brut Live est pour le moment disponible uniquement en France et seulement sur les appareils iOS.

Entre Brut le média social, Brut X son service de streaming par abonnement et désormais Brut Live on dénombre pas moins de 2 milliards de vidéos visionnées par mois. Présent en France ainsi qu’en Inde et aux Etats-Unis, Brut devrait comptabiliser 250 000 utilisateur d’ici fin 2021 et devrait atteindre le million en 2023.

Source : Le Figaro