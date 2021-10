VoLTE : quand Samsung et Free Mobile ne sont pas sur la même longueur d’onde

Grand absent du test de la VoLTE chez Free Mobile, Samsung apporte une réponse quant à l’incompatibilité de ses smartphones qui n’est pas au goût de l’opérateur.

Free Mobile propose à ses abonnés mobiles (exceptés ceux au forfait à 2€ et aux offres pros) de tester la voix sur 4G, sous réserve d’avoir un smartphone compatible. Si la liste de terminaux est assez fournie, on note cependant un grand absent parmi les fabricants majeurs : Samsung. Ses modèles ne sont en effet pas éligibles à la VoLTE de l’opérateur, et certains abonnés Free Mobile ont fait part de leur incompréhension à la branche française du géant sud-coréen.

Cette dernière a alors répondu que “le service VoLTE est exclusivement assuré par l’opérateur, qui garantit la compatibilité avec son réseau. Malheureusement chez Free, il n’y a pas encore d’offre VoLTE compatible avec les Samsung Galaxy.” Voilà qui pourrait expliquer pourquoi les smartphones coréens ne peuvent pas accéder à la technologie sur le réseau Free Mobile alors qu’il est possible d’en profiter chez les concurrents de l’opérateur de Xavier Niel.

C'est faux. Le support Samsung ne maitrise pas son sujet.

Nous avons envoyé les paramètres VoLTE à Samsung en même temps qu'aux autres marques, il y a de nombreux mois. — Free 1337 (@Free_1337) October 8, 2021

Cependant, le compte officiel Free 1337, dirigeant le bêta-test de cette fonctionnalité vient nier l’affirmation du géant de la tech, en apportant plusieurs précisions. Il affirme en effet “avoir envoyé les paramètres VoLTE à Samsung en même temps qu’aux autres marques, il y a de nombreux mois“. Et de préciser “ le service VoLTE Free est compatible avec tous les smartphones à condition que le constructeur permette à l’utilisateur d’activer le service (il faut que l’option VoLTE soit visible et sélectionnable)“.

Notons cependant que l’opérateur indique que le Samsung Galaxy A40 devrait être compatible d’ici octobre prochain, et l’opérateur a dévoilé la liste des appareils qui devraient l’être prochainement, sans qu’une date ne soit annoncée.

Terminaux Samsung compatibles avec la VoLTE (date indéterminée)

Tous les S21

Tous les S20

Tous les Note 20

Tous les S10

Tous les Note 10

Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3

Z Flip / Z Flip 5G / Z Flip 3

A10 / A20e / A40 / A50 / A70 / A80

A02s / A03s / A12 / A22 4G / A32 5G / A42 5G / A52 4G / A52 5G / A52s 5G

A21s / A31 / A41 / A51 / A51 5G / A71

M11 / M31 / M31s / M51

X Cover 5 / X Cover 4s / X Cover Pro / X Cover Field Pro

J6 / A6

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Évitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.