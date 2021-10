Free Mobile lance la VoLTE en test pour ses abonnés, voici comment l’activer

Si son déploiement officiel est prévu sur tout le territoire fin octobre, la VoLTE chez Free Mobile débarque déjà en bêta-test pour tous les abonnés. Pour la tester, c’est un jeu d’enfant.

La voix sur 4G pointe le bout de son nez chez Free Mobile. “Si vous souhaitez tester le service VoLTE et que votre mobile est compatible, envoyez par SMS “volte” au 1337″, annonce ce 5 octobre l’opérateur.

Afin de participer au beta-test public, il est donc nécessaire de disposer d’un téléphone compatible et d’activer le service VoLTE sur la ligne, et ce une fois le SMS envoyé. Pour les abonnés disposant d’un iPhone, il suffira d’aller dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données > VoLTE (à activer). Pour les modèles de Motorola, il est nécessaire de se rendre dans Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile > Paramètres avancés > Appel en 4G. S’agissant de toutes les autres marques, l’option sera activée par défaut.

Si certains abonnés 5G pensent profiter de la voix sur 5G (VoNR), ce n’est pas le cas. Ils utilisent uniquement la voix sur 4G (VoLTE). Selon nos informations, cela s’explique par le fait que l’opérateur propose de la 5G NSA (Non-Standone), avec un cœur de réseau 4G.

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.