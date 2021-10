Freebox TV : c’est parti pour les 5 chaînes TV offertes

Comme prévu, Free met en clair dès à présent 5 chaînes de sport sur Freebox TV.

Avis aux abonnés Freebox Pop, Delta, Révolution et mini 4K, cinq chaînes sont dès aujourd’hui accessibles gratuitement et ce durant le mois d’octobre. Pour bénéficier de la mise en clair de ces canaux, aucune manipulation n’est à réaliser.

Wataa, disponible sur le canal 197 est une chaîne en français consacrée au sport de combat, avec de la boxe, du kickboxing, etc. Elle avait déjà été offerte durant une courte période lors de son lancement.

Nautical Channel est la chaîne des sports nautiques (canal 183).

Motorvision, est consacrée au monde automobile ( canal 182). La chaîne se veut centrée sur la passion du sport mécanique dans toutes ses formes, des motos sportives jusqu’aux belles voitures de luxe, en passant par les modèles vintages.

Fuel TV sur le canal 193, est dédiée aux sports d’action et au style de vie qui leur est associé. Découvrez l’univers et la culture du skate, du snowboard, du surf, du BMX, du motocross et du wakeboard. Contenus en anglais.

Horse TV diffuse les plus grandes compétitions sportives dans le domaine équestre (canal 177).