Ambitieux, Mediawan annonce le lancement “d’ici la fin de l’année” d’une nouvelle offre de streaming pour les Français

Le groupe de production audiovisuelle français va lancer sur plusieurs plateformes “Insomnia”, un nouveau service de SVoD.

Après avoir lancé Explore, son premier service SVoD dédié aux documentaires sur l’Apple TV, Mediawan songe a une distribution plus large : “on discute avec d’autres plateformes pour la reprise”, a confié ce week-end Pierre-Antoine Capton, l’un des trois fondateurs du premier producteur français de fictions. Et d’ajouter être également intéressé par le cinéma de genre. Face à Shadowz accessible sur Amazon Channels via Prime Video, Mediawan prévoit de lancer sur plusieurs plateformes “‘ici la fin de l’année, une offre de steaming -baptisée Insomnia -consacrée aux films d’horreur”, a t-il fait savoir dans les lignes du JDD.

Cette année, le Spac de Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse produit 20 longs métrages en Europe dont Les Trois Mousquetaires mais aussi 15 séries internationales, pour Amazon, la BBC, la Sky, Canal, Starz et Sony.

Prochainement il lancera un programme spécial en partenariat avec Youtube et la fondation Goodplanet à l’occasion de la COP26, soit 48h de live en numérique en compagnie de nombreux Youtubeurs célèbres et personnalités.

En 2020, Mediawan annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros avec son partenaire Leonine Studios, ses investissements s’élèvent à de plus de 500 millions d’euros par an dans les productions. Le groupe compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs dans 10 pays et compte plus que jamais devenir un champion mondial des contenus « en gardant son ADN européen ». sa quête de talents internationaux se poursuit, Mediawan compte actuellement plus de 60 labels. Le secteur se porte bien, assure Pierre-Antoine Capton, « la France vit un âge d’or des contenus… elle a fait un pas de géant sur l’échiquier mondial grâce à sa politique culturelle ».