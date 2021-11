Evénement : “une toute première fois” pour Free la semaine prochaine

Free débarque mardi prochain au Salon des Maires à Paris. Trois espaces lui seront dédiés, pour la fibre, le mobile et Free Pro.

“Partenaire des collectivités locales et opérateur engagé dans la couverture numérique des territoires, Free sera présent cette année pour la 1ère fois au Salon des Maires qui aura lieu du 16 au 18 novembre à Paris Expo – Porte de Versailles”, a annoncé hier l’opérateur.

Les équipes Free seront à la disposition des élus et du public présent pour faire découvrir sa présence dans toutes les régions de France et répondre aux grandes questions. Pas moins de trois espaces sont accessibles, le premier dédié à la couverture 4G/5G Free des territoires, le second axé sur la Fibre Free dans les régions et le troisième permettra à Free Pro de présenter son offre à destination des collectivités.