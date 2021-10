myCanal lance une fonction réduisant fortement la latence sur les programmes en live

Le délai entre la captation d’un événement sportif et sa diffusion sur myCanal se rapproche de la télévision classique. Une nouvelle option pointe le bout de son nez sur la plateforme mais seules quelques chaînes y ont droit.

Idéal pour regarder du football, du rugby et de la Formule 1 en quasi-temps réel. Dans les starting-blocks pour intégrer SharePlay sur iOS afin de partager des contenus à plusieurs sur Facetime, myCanal teste aujourd’hui une autre option intéressante sur iPhone. Baptisée “streaming basse latence”, celle-ci permet une fois activée dans les réglages de l’application de diminuer fortement le délai entre la captation TV et l’affichage du direct sur votre équipement, “pour se rapprocher de la latence actuelle constatée sur la télévision par rapport à la TNT et au satellite”, indique la plateforme de la filiale de Vivendi.

Pour l’heure , cette latence réduite à 10 secondes contre près de 40 secondes auparavant grâce au Low-Latency HLS d’Apple, est réservée aux “réglages experts”. Par ailleurs, seules les chaînes Canal+, Canal+ UHD et Événement 4K sont pour le moment concernées, rapporte 01NET. Cette période de test devrait aboutir à une mise à disposition de l’option à tous les utilisateurs. Sur Android et le web, myCanal prévoit également de proposer prochainement du streaming basse latence via la technologie DASH.