La Freebox mais pour quels usages ? Les chaînes linéaires et le replay restent en tête chez les abonnés face à Netflix et consorts

Le bon vieux décodeur continue de faire des heureux et semble être l’appareil parfait pour consulter toutes sortes de contenus audiovisuels.

Le 23 septembre, Univers Freebox vous a demandé quel était votre usage du Player Freebox, en donnant la possibilité d’apporter trois réponses distinctes pour découvrir les usages majoritaires. Au total, 5 516 participants ont répondu à notre sondage en près d’un mois et le résultat est sans appel : le player Freebox a bien trouvé sa place dans les meubles TV de la majorité de nos sondés.

Le premier usage est celui de regarder la télévision linéaire pour 67% des sondés. Le streaming n’a pas encore remplacé les chaînes proposées dans Freebox TV, mais a également pris de la place dans le temps de visionnage des abonnés. L’utilisation de plateformes de SVOD comme Netflix, Prime Video ou Canal+ Séries est également considéré comme l’un des usages les plus importants pour 32% des lecteurs interrogés, ex-aequo avec l’utilisation du player comme d’un boîtier multimédia (en utilisant l’espace de stockage ou même sa capacité de lecture des blu-ray pour la Freebox Révolution).

Un écart entre le streaming et la TV linéaire qui peut sembler contredir ainsi certaines études, annonçant qu’un basculement historique dans les usages a été observé en Europe en 2020, dont notamment une menée par Samsung. Cette dernière annonçait en effet que le temps de visionnage des plateformes en streaming représentait 55% du temps de visionnage moyen des français. Cependant, la multiplication des supports de visionnage peut également expliquer cette différence : le streaming peut être visionnée n’importe où, tandis que la télévision linéaire est moins facilement accessible sur d’autres supports sans utiliser une plateforme spécifique, parfois payante. L’utilité du décodeur en tant que récepteur de chaînes TV a donc encore beaucoup de sens pour les abonnés Freebox.

Offre complémentaire à la télévision linéaire, le replay est le deuxième usage le plus répandu par nos sondés. la télévision de rattrapage est encore grandement utilisé, en attestent les 49% de réponses mettant en avant cette pratique. L’utilisation d’applications tierces, comme YouTube, Deezer ou Twitch est également assez fréquente puisque pour 20% des interrogés, il s’agit de l’un des usages les plus fréquents. Bien sûr, la variété d’application varie énormément selon les modèles, le catalogue d’applications présent sur les Freebox Révolution et Delta restant en effet très restreint face au choix bien plus étendu d’applications pour les Freebox dotée du Play Store. Dernier usage peut être tombé un petit peu en désuétude, 8% des sondés affirment utiliser leur player pour écouter de la radio dessus.

Malgré des témoignages assez fréquents de non-utilisation du player Freebox sur les réseaux sociaux et même dans certains de nos espaces commentaires, seuls 20% des utilisateurs affirment ne pas utiliser leur player Freebox. 11% d’entre eux ont opté pour un autre appareil, tant une Smart TV qu’une box Android, et 9% affirment n’avoir tout simplement pas l’utilité de l’appareil. Xavier Niel l’avait en effet affirmé lors de la dernière convention des Freenautes en septembre dernier : les abonnés restent ainsi majoritairement attachés à leur player et c’est entre autre pour cette raison que Free entend continuer à proposer un décodeur physique dans ses prochaines offres.

Si vous souhaitez participer à notre nouveau sondage, vous pouvez répondre ci-dessous, depuis notre article dédié ou directement sur la page d’accueil d’Univers Freebox.

