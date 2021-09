Free assure qu’il proposera un Freebox Player physique dans ses prochaines générations de box

Les Players Freebox ont de l’avenir.

Avec le développement des applications proposant des contenus audiovisuels, on peut se poser la question de l’avenir des Player Freebox. L’opérateur a lancé sa propre application OQee sur mobile, Android TV, Apple TV et sur certains téléviseurs, mais il assure que les Players physiques ont toujours leur place. Lors de la convention Free, qui réunissait ce week-end les communautés de Freenautes, Xavier Niel a indiqué que Free ne veut pas abandonner l’idée de son propre décodeur physique au profit d’un application, car il subit moins les limitations d’autres matériels (comme les processeurs de faible puissance des téléviseurs connectés) et parce que les abonnés préfèrent le physique.

Les prochaines générations de Freebox disposeront donc d’un serveur, mais également d’un Player. Une stratégie logique puisque certaines fonctions ne peuvent pas être implémentées dans une simple application, comme la gestion de la domotique ou du pack sécurité par exemple. C’est une annonce plutôt rassurante, puisque Free souhaite toujours proposer des fonctionnalités qui ne pourraient pas être disponibles sur Android TV ou Apple TV.