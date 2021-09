Free va ouvrir deux nouveaux Free Centers, découvrez où

Deux nouvelles boutiques Free ouvriront prochainement à Reims et Laval.

Après avoir inauguré coup sur coup son 139e puis 140e Free Center, à la Roche-sur-Yon et Arceuil au sud de Paris, l’opérateur de Xavier Niel prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023.

Les annonces ne manquent pas, les énigmes non plus. La dernière en date représentant un gif spécial Scrabble, n’a pas vraiment donné de fil à retordre aux internautes. L’opérateur ouvrira bientôt un second Free Center à Reims, le premier ayant été inauguré en 2014.

La douzième commune de France ne sera pas la seule à accueillir un second Free Center. La ville de Laval dans la Mayenne va s’ajouter à la liste, en atteste le retour d’un freenaute, photo et jeu de mots de l’opérateur à l’appui. Cette boutique, actuellement en travaux, prendra place au sein de la galerie marchande du magasin Carrefour.

Crédit : Ben53

Free a également récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alençon, Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Nice, Dieppe, Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux.