Free annonce l’ouverture à venir d’une nouvelle boutique via une énigme

Une nouvelle boutique Free ouvrira “bientôt” ses portes quelque part en France, à vous de trouver où.

Après avoir inauguré coup sur coup son 139e puis 140e Free Center, à la Roche-sur-Yon et Arceuil au sud de Paris, l’opérateur de Xavier Niel poursuit ses annonces autour d’ouverture prochaines dans le but de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. Comme à l’accoutumée, Free dévoile ce 21 septembre une nouvelle énigme faire devenir la nom de la ville sur laquelle il a jeté son dévolu pour étendre sa présence. L’indice est aujourd’hui un gif spécial Scrabble.

L’opérateur a régalement récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alençon, Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Nice, Dieppe, Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux.