Free lance officiellement ses offres fibre sur un nouveau réseau

Free officialise son arrivée sur le réseau d’initiative publique Eure Normandie Numérique. Pas moins de 150 communes sont concernées.

Après le réseau de la Haute-Saône début septembre, c’est au tour de celui d’Eure Normandie Numérique de recevoir les offres FTTH de Free. L’opérateur annonce ce 21 septembre, proposer ainsi ses Freebox en fibre optique à 70 000 logements sur plus de 150 communes. Et d’indiquer “une présence sur toutes les communes déployées par le RIP dans les trois prochains mois “, de quoi couvrir 90 000 logements fin 2021.

“Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 64 000 logements en Zone AMII, sur les agglomérations d’Evreux et Vernon. Dans l’Eure, Free proposera ses offres Fibre à plus de 150 000 foyers à la fin de l’année”, annonce un communiqué. En 2019, le Syndicat Mixte « Eure Normandie Numérique » a choisi de confier à l’opérateur d’infrastructure Axione la réalisation et l’exploitation de ce réseau dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de 20 ans.

Durant l’été, Free a également commercialisé ses offres sur le RIP du Var, de la Fibre 06 (Alpes-Maritimes) et Li@in.

Exemples de communes éligibles à la fibre Free sur le RIP Eure Normandie Numérique

Pont-Audemer

Bernay Bosroumois

Bourg-Achard

Breteuil

Conches-en-Ouche

Cormeilles Gisors

La Bonneville-sur-Iton

La Saussaye

Le Neubourg

Manneville-sur-Risle

Marcilly-sur-Eure

Menneval

Mesnils-sur-Iton

Saint-Ouen-de-Thouberville

Saint-Ouen-du-Tilleul

Saint-Pierre-des-Fleurs

Thiberville

Vexin-sur-Epte