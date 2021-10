Canal+ lance une nouvelle vente flash disponible sur les Freebox avec 1 mois d’essai

Une nouvelle promotion sur toutes les chaînes Canal+ mais avec un engagement de 2 ans.

Encore plus de sports et de cinéma à un prix attractif. Dès aujourd’hui et ce jusqu’au 7 novembre prochain, Canal+ dégaine une offre flash assez intéressante pour tout nouvel abonnement de 24 mois à l’offre 100% Canal+, par satellite, box adsl ou fibre, décodeur Canal+ ou via le câble.

Cet abonnement spécial comprend ainsi toutes les chaînes Canal+ (Sport, Cinema, Séries, Docs, Kids et Décalé) mais aussi la chaîne cryptée elle même, le tout à 20,99€/mois pendant les 12 premiers mois puis 30,99€/mois les 12 mois suivants. Le premier mois est offert. Et comme sur ses offres avec engagement, la filiale de Vivendi offre l’option TV+ pendant 2 mois (puis 10€/mois sans engagement). Celle-ci donne accès à une soixantaine de chaînes thématiques (divertissement, musique, lifestyle, cinéma et séries).