Une grosse nouveauté va débarquer sur myCanal

Fort de son succès, la plateforme de Canal+ va intégrer la fonction SharePlay fraîchement lancée par Apple sur iOS, de quoi regarder ses programmes à plusieurs via Facetime.

Avis aux aficionados de myCanal sur iOS, une nouvelle fonctionnalité actuellement en bêta-test va enrichir l’expérience utilisateur. Une nouvelle version permettra prochainement d’utiliser SharePlay, une nouvelle fonction disponible depuis hier dans iOS15.1. Grâce à celle-ci, il sera possible de regarder à plusieurs via Facetime, du live et du replay disponibles sur la plateforme de Canal+.

Pour en profiter lors du déploiement de la nouvelle version publique de myCanal, il sera nécessaire de mettre à jour son iPhone/iPad vers iOS15.1. Il suffira alors d’appeler ses correspondants via Facetime, puis de lancer myCanal avant de sélectionner une chaîne ou un contenu.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) . L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et en multi-tv pour les autres.