Abonnés Freebox : une fonctionnalité très appréciée revient dans l’application Télé Loisirs à utiliser comme télécommande virtuelle sur votre box

L’application Télé Loisirs se met à jour sur Android et avec le retour d’une fonctionnalité pour les abonnés Free : l’enregistrement à distance.

Au-delà de retrouver le meilleur de vos programmes en vidéo et toutes les news ciné, séries et sport, l’app Télé Loisirs intègre également une télécommande virtuelle compatible Freebox et box des autres opérateurs. En avril 2020, l’application a revanche supprimé une fonction très utile “pour mieux revenir” sur Android, à savoir la possibilité d’enregistrer vos programmes à distance sur votre Freebox.

Dans une nouvelle mise à jour déployée fin octobre, la fonctionnalité a fait son grand retour, nous apprennent les développeurs : “nous avons retravaillé l’expérience utilisateur afin que l’enregistrement à distance pour les utilisateurs Free à travers l’application soit le plus intuitif possible”. Pour ce faire, il suffit de se rendre s sur la fiche du programme, et de cliquer sur “Enregistrer ce programme” pour que l’app Télé-Loisirs enregistre à distance le contenu choisi directement sur votre box.

Pour rappel, Télé Loisirs permet d’accéder au catalogue de vos services de SVOD favoris comme Amazon Prime Video ou Netflix mais aussi de personnaliser votre grille TV ou encore d’optimiser la mise en avant vos chaines préférées. Seul hic, la présence de publicité peut gêner certains utilisateurs.