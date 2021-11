Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms: Bouygues Telecom fait du low-cost, Free voit la vie en 4K

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs

2 novembre 2017 : Orange lance son propre service bancaire

Après de multiples retards, Orange Bank est finalement devenu une réalité le 2 novembre 2017. L’application mobile Android et iOS ainsi que le site orangebank.fr faisaient alors leur apparition avec deux offres sont proposées aux nouveaux adhérents. D’abord, le compte bancaire avec lequel « on paye avec son mobile, on fait des virements par SMS, on actualise son solde instantanément ». En guise de bienvenue, un bonus de 80 € était d’ailleurs offert à partir de 3 paiements ou retraits réalisés avant la fin du mois qui suit l’ouverture d’un 1er compte bancaire. Mais aussi, 40 € d’avantage Client Orange, soumis à condition, sont offerts aux abonnés Orange internet et mobile (prépayés exclus). Puis pour ceux qui auront ouvert un compte, une seconde offre faisait son apparition, à savoir le livret. Orange indique qu’avec cette épargne 100% mobile, il est possible de retirer “votre argent vers votre compte Orange Bank aussi simplement que vous le déposez. Sans frais”, avec un taux d’intérêt de 1%. Enfin, “vous épargnez autant que vous voulez. Pas de limite. Pas de plafond”.

Le service existe encore mais représente un gouffre financier à l’heure actuelle pour l’opérateur historique, qui n’entend cependant pas l’abandonner de sitôt et continue de renflouer les caisses d’Orange Bank.



3 Novembre 2013 : Le dernier numéro de Minitel actif disparaît

Si le minitel a cessé d’être utilisé depuis bien des années, une relique du passé persistait encore. En effet, avant le 3 novembre 2013, le service MIAMI ou 3618 était le dernier service encore en fonction et permettait (à l’époque) de communiquer entre différents minitels. Avec l’extinction de ce service, c’est tout un pan de la culture télécom qui a disparu. Surprenant qu’il ait tenu jusque là, alors que le réseau avait été coupé en 2012.

Pour les plus jeunes, voici un petit rappel de ce qu’était le minitel, réalisé par l’INA, avec en introduction les derniers moments du réseau.

4 Novembre 1984 : Canal +, première chaîne cryptée et payante en France, est lancée.

La chaîne a été lancée le dimanche 4 novembre 1984 à 8h du matin pour ses 186 000 abonnés “fondateurs”. Depuis ce jour la chaîne a bien grandi mais les bases étaient déjà la. Le groupe Canal projetait déjà de diffuser un large éventail de films (en évitant un trop grand nombre de rediffusion à l’année), des sports peu regardés comme le hockey ou le basket mais aussi la prédominance sur le football qui participera à la popularité de la chaîne.

Cette chaîne devenue mythique fête donc ses 37 ans, l’esprit Canal, ça se fête !

Pour les plus nostalgiques ou les curieux, voici d’ailleurs les premières minutes de la chaîne.

4 novembre 2015 : Bouygues Telecom lance sa box low-cost

B&You vient faire de l’ombre à Free en s’attaquant au marché des offres fixe low cost. Le 4 novembre 2015, Bouygues Telecom annonce une offre dual play (téléphone et internet) à 15.99€/mois, en dégroupage total. Une offre qui a fait grand bruit notamment parce qu’elle ne proposait aucune durée d’engagement, contrairement à certaines offres à bas prix comme l’était notamment l’Alicebox initial. En contrepartie de ce petit prix, l’assistance était alors très réduite avec l’accès à une hotline pendant un mois puis une FAQ et des échanges par mail.

5 novembre 2015 : Free est le premier opérateur à diffuser une chaîne en 4K

Après avoir été le premier opérateur à proposer une box 4K avec la Mini 4K, Free continuait sur sa lancée quelques mois après en proposant la chaîne Festival 4K sur cette même box. Dès le 5 novembre 2015, cette chaîne a fait son apparition sur le canal 62 pour tous les utilisateurs d’un player Mini 4K. D’autres chaînes en ultra haute définition ont été lancées depuis bien sûr, dont notamment TF1 4K, mais leur nombre reste minime pour l’instant. La technologie n’est pas encore entièrement démocratisée, même si les téléviseurs compatibles deviennent plus abordables et si les services de SVOD la propose, les chaînes TV quant à elles sont encore peu nombreuses.