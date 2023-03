Les internautes se lâchent sur les réseaux : la mamie du Cantal tacle SFR, plus de soucis de prononciation avec Free, retour de bâton pour Bouygues

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Après avoir désactivé son compte Twitter, la célèbre mamie du Cantal, connue de toute la communauté Free, a finalement fait son retour. Plus en forme que jamais, Georgette s’est fendue récemment d’un tacle sur SFR et son forfait “gigas illimités qui en fait ne son pas illimités”, au prix de 179,99€/mois. L’occasion de rappeler que c’est “18 fois le prix payé” par les abonnés Freebox Pop pour de l’illimité chez Free Mobile.

bravo à @SFR, qui propose un forfait à 179,99 €/mois avec des gigos illimités en france qui en fait ne sont pas illimités. c tellement bo 😍

c’est juste 18 fois le prix pour les abonnés @Freebox pop 😂 vite @freemobile, mettez-nous 200 gigos de roaming pour les mortifier 🤓 pic.twitter.com/qw4v5TgEMW — Georgette (@mamieducantal) March 15, 2023

Ce détournement d’une publicité de Sosh fait réagir Free. Au moins plus de “soucis de prononciation”.

Une panne nationale a touché le réseau mobile de Bouygues Telecom le week-end, tout comme celui de SFR. Il fallait donc d’attendre à ce genre de réaction de la part des abonnés. Depuis le début de l’année, l’opérateur augmente ses tarifs à cause de l’inflation. Dans sa communication, le message a de quoi faire jaser en cas d’incident : “Chez Bouygues Telecom, notre priorité a toujours été de vous faire profiter d’une connexion optimale, partout en France. Malheureusement, le contexte d’inflation actuel pèse sur l’ensemble de nos coûts, ce qui nous contraint à réévaluer certains de nos tarifs pour continuer à vous faire profiter d’un réseau très haut débit de qualité.”

Après l'augmentation des forfaits "pour continuer à vous [nous] faire profiter d'un réseau très haut débit de qualité." Ca parfait comme du foutage de gueule — Erwan T (@Wanick11) March 18, 2023

Du côté des abonnés SFR, l’humour est la forme la plus saine de la lucidité ?

Dis moi que t’es chez Sfr sans me dire que t’es chez Sfr: pic.twitter.com/zTMFzQAtGw — So_213 (@itachi8404) March 18, 2023

L’offre Free Delta propose moins d’avantages que la Pop à un prix plus élevé ? Oui pour le prix mais pour le reste, on croît rêver !

La delta est wifi 6E contrairement à la pop. Sinon il y a aussi : TV by canal ☑️ delta ❌ pop

Amazon Prime ☑️ delta ❌ pop

Prime vidéo ☑️ delta ❌ pop

Prime music ☑️ delta ❌ pop

Centrale domotique ☑️ delta ❌ pop

Netflix ☑️ delta ❌ pop

Alexa ☑️ delta ❌ pop — Dylan Legros 🇷🇪🇫🇷 (@Dylan_Legros) March 19, 2023

Et sans oublier Cafeyn, le NAS et la fibre 8 Gbits/s.

