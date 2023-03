Free : bientôt une cinquième boutique dans la ville rose, et un jeu de mots en prime

“A Gramont, la 5G au prix de la 4G, c’est vraiment Occitan”, c’est Free qui le dit.

Et de cinq, Free va prochainement renforcer son réseau de distribution à Toulouse. Après la boutique Free rue d’Alsace Lorraine, à Blagnac ou encore Labège 2 et Portet-sur-Garonne, l‘équipe de l’opérateur accueillera bientôt abonnés et prospects au sein du centre commercial Gramont. Si l’opérateur n’a pas encore officialisé cette nouvelle implantation, un internaute s’est retrouvé nez à nez avec le panneau servant à cacher la réalisation des travaux de cette boutique. Comme à l’accoutumée, Free cherche à attirer l’attention en affichant un jeu de mots de circonstance comme ici : “à Gramont, la 5G au prix de la 4G, c’est vraiment Occitan”. Un QR code est même affiché afin de postuler da s l’optique de rejoindre l’équipe Free.

Depuis plusieurs années, l’opérateur ne cesse de parfaire le maillage de son réseau de boutiques aux quatre coins de l’Hexagone, en renforçant sa présence dans les grandes agglomérations, mais aussi en s’implantant dans les départements dans lesquels il est absent, souvent dans des villes moyennes, au centre-ville ou au sein de centres commerciaux.

Je crois que Free a oublié d'annoncer une boutique 👀

Free Center, Toulouse Centre Commercial Gramont pic.twitter.com/0BtagNLFZc — Alx (@AlxTNF) March 18, 2023

