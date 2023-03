Quand Free lance Oqee Ciné, SFR met fin à son service VOD Illimitée et à Altice Studio

A partir d’aujourd’hui, les abonnés SFR n’ont plus accès à SFR VOD Illimitée et Altice Studio. Fin de l’aventure après respectivement 8 et 6 ans d’existence.

Deux stratégies différentes. Alors que Free s’est lancé début mars sur le marché de l’AVOD avec Oqee Ciné en proposant gratuitement 300 films et séries à ses abonnés Freebox, SFR fait le chemin inverse. A compter de ce 21 mars 2023, son service SFR VOD Illimitée et sa chaîne Altice Studio font définitivement leurs adieux.

Pour les abonnés concernés par l’arrêt de cette plateforme et de cette chaîne, l’opérateur indique : ” en remplacement de votre service, découvrez le Bouquet Famille SFR incluant Universal+ et les chaînes Action et Paramount Channel”. Pour les clients “extra SFR VOD Illimité”, il leur est aujourd’hui conseillé de choisir un nouvel extra directement via leur espace abonné.

Altice Studio n’aura pas eu le succès attendu. Lancée en 2017 uniquement sur les box internet SFR et RED, cette chaîne a par la suite intégré des offres Canal+ avant d’être retirée en juin 2022, elle restait cependant disponible en OTT. Dans le catalogue, figuraient plus de 40 films, parfois en première et deuxième exclusivité, dans tous les genres, et plus de 10 séries, mais aussi des soirées éditorialisées.

Lancé en 2015 sous le nom SFR Play VOD illimitée, le service service de vidéo à la demande d’Altice France donnait quant à lui accès à de nombreux contenus, jusqu’à des milliers de titres (films, séries, programmes pour enfants et du divertissement).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox