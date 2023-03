Freebox : Oqee lance une nouveauté sur le player Pop

Pour un accès centralisé à vos contenus achetés, loués ou enregistrés, Oqee se dote d’une nouvelle rubrique sur le player Pop : “Ma liste”.

L’arrivée du service d’AVOD Oqee Ciné de Free engendre une évolution sur l’interface TV du player Pop. Lors du lancement d’Oqee, l’opérateur informe ses abonnés d’une nouveauté. Il est désormais possible de retrouver vos enregistrements, VOD louées ou achetées dans la nouvelle section “Ma Liste”. Cette nouvelle rubrique est à retrouver dans la barre du haut aux côtés de “Pour vous”, “Chaînes”, “Replay”, “Guide TV”, “VOD” et “App”. Celle-ci permet également d’accéder directement à Oqee Ciné tout comme sur les versions mobiles de l’interface TV de Free.

A noter que la nouvelle plateforme de l’opérateur permettant d’accéder gratuitement à 300 films et séries avec de la publicité, est actuellement mise en avant sur la page d’accueil d’Oqee (Freebox POp) via un encart que vous ne pouvez pas louper. Sa bande-annonce tourne est présenté. En cliquant, vous accéderez au canal 40 , il s’agit là d’une chaîne barker, qui permet d’accéder plus facilement au service.

