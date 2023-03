Oqee : un bug gênant impacte les abonnés Freebox sur l’Apple TV, voici comment le contourner

Accéder à Oqee sur l’Apple TV peut s’avérer assez compliqué en ce moment. Beaucoup d’abonnés n’arrivent pas à lancer l’application. Les développeurs sont sur le coup et donnent une solution temporaire.

Depuis la mise à 1.22 début mars d’Oqee by Free sur l’Apple TV, de nombreux abonnés Freebox rencontrent un problème de taille, il leur est impossible de lancer l’application, celle-ci tourne en boucle. Si la première action naturelle consiste à redémarrer le boîtier de la marque à la pomme, les équipes d’Oqee préconisent aujourd’hui de “fermer/quitter l’application puis la relancer afin de contourner le souci. Ce bug “devrait être corrigé rapidement. Nos équipes sont actuellement sur le coup”, tient à rassurer l’opérateur. Pour forcer la fermeture de l’app, il suffit d’appuyer appuyez deux fois rapidement sur le bouton TV et de balayer le clickpad ou la surface tactile vers le haut.

Disponible en mobilité mais aussi sur Smart TV, Apple TV, appareils Android TV (à partir de la version 8), et sur le web pour tous les abonnés Freebox, l’application Oqee permet d’accéder jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses mais aussi au Replay inclus et au nouveau service AVOD Oqee Ciné (300 films et séries) ainsi qu’à des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, et l’enregistrement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox