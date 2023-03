Free teste une nouvelle fonctionnalité intéressante sur son application Freebox Files

L’application Freebox Files se met à jour, pour les bêta-testeurs sur Android.

Disponible sur iOS et Android, Freebox Files permet de gérer et accéder aux fichiers présents sur votre disque dur Freebox ou externe connecté à votre box. Vous pouvez ainsi lire vos contenus de n’importe où, télécharger directement sur votre Freebox, partager vos fichiers et gérer le RAID de votre Freebox Delta.

Le 20 mars, Free a déployé une nouvelle version 1.8 bêta de son application via le Google Play Store. Celle-ci permet de connecter dorénavant votre VPN au gestionnaire de téléchargements de la Freebox Files, à savoir OpenVPN, PPTP et WireGuard.

Dans une précédente bêta déployée début mars, les développeurs ont fait évoluer le lecteur vidéo, rendant notamment les sous-titres sont plus lisibles, ces derniers sont même intégrés automatiquement s’ils portent le même nom qu’une vidéo. Il est aussi plus simple d’ignorer des fichiers d’un torrent pour qu’ils ne soient pas téléchargés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox