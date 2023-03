Promo Freebox Révolution : l’offre avec une réduction à vie se termine dans quelques heures et ne sera pas prolongée

Il ne reste plus que quelques heures pour bénéficier de l’offre Freebox Révolution à 14,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois sur le site Veepee.

Le 27 février, Free a dévoilé une nouvelle offre sur le site d’e-commerce Veepee, soit un abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal affiché à 14.99€/mois pendant un an avec avec un engagement d’un an, contre 19,99€/mois habituellement, soit 5€/de remise par mois. Cette offre se termine ce mardi matin à 6h00 et, interrogé par Univers Freebox, Free nous indique qu’elle ne sera pas prolongée.

Il faut surtout noter que cette promotion mensuelle de 5€/mois est également appliquée les années suivantes puisque la Freebox sera facturée 39,99/mois à partir de la 2ème année au lieu de 44,99€. L’offre inclut également Canal+ Séries pendant 12 mois et l’intégralité des services Amazon Prime pendant six mois.

Cette offre est bien entendue réservée aux personnes n’ayant pas été abonnés à une offre fixe de Free dans les trente derniers jours. A défaut, des frais de réactivation de 100€ et un passage immédiat au forfait Freebox Révolution avec TV by Canal via Veepee à 39.99€/mois seront appliqués. Vous pourrez bénéficier de jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir, facturés par votre ancien opérateur en suivant une procédure spécifique donnée sur la page Veepee de l’offre. Comptez également sur des frais de mise en service de 49€, identique aux frais de résiliation. En souscrivant à cette offre, vous êtes éligible à l’avantage Free Mobile permettant d’accéder aux forfaits de l’opérateur à tarif réduit (0€ et 15.99€ en illimité).

L’offre :

Une offre Très Haut Débit incluant :

1/ L’Internet Très Haut Débit

Fibre FTTH, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne.

– Avec la Fibre, profitez d’un débit capable d’atteindre jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant.

Free, N°1 sur les débits Fibre en 2021 (baromètre nPerf)

– Freebox Révolution est aussi compatible avec l’ADSL nouvelle génération. Profitez ainsi du meilleur débit en ADSL2+ et VDSL2 pour un maximum de confort et de rapidité dans tous vos usages.

Possibilité de migrer de l’ADSL vers la Fibre selon l’éligibilité de la ligne à la Fibre et sous réserve du raccordement effectif du domicile de l’abonné.

2/ La TV numérique

– Freebox TV : plus de 220 chaines, dont 100 en HD / magnétoscope numérique (enregistrement immédiat / différé / à distance des programmes TV et contrôle du direct) / service Freebox Replay, guide des programmes, radio.

– TV by CANAL : 50 chaînes pour toute la famille dont Piwi+, Paris Première, National Geographic Channel, Polar+, Téva ou encore Boomerang + Accès à l’application myCANAL pour regarder vos programmes où et quand vous voulez, même hors connexion.

Options payantes :

– CANAL+ SÉRIES : 12 mois inclus puis 9,99€/mois : 100% de la création originale CANAL+, des séries US et européennes et l’intégralité du catalogue LIONSGATE+

– Prime Vidéo : 6 mois inclus puis 6,99€/mois : accédez en illimité et en exclusivité à un catalogue de programmes Amazon Original primés, de films et séries à succès et d’émissions TV sur tous vos équipements. Profitez également de tous les avantages Amazon Prime : Amazon Music Prime et la livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre). Service disponible en option.

– Netflix : à partir de 8,99€/mois, sans engagement. Retrouvez l’application Netflix et son catalogue exceptionnel de films et séries depuis Freebox Révolution. Si vous avez déjà un compte Netflix, connectez-vous directement depuis votre Freebox avec vos identifiants.

– CANAL+ : la seule offre réunissant sport en direct, cinéma ultra récent et séries en exclusivité

3/ La téléphonie

– Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et les pays de l’Union Européenne

– Appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM

– Mise à disposition de la boucle locale dédiée

– Portabilité gratuite de votre numéro de téléphone (ce service proposé sans supplément vous permet de continuer à recevoir les appels émis vers votre ancien numéro)

– Services de messagerie unifiée

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox