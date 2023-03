6Play débarque sur Amazon Fire TV mais pas pour tout le monde

Dès aujourd’hui accédez à 6play sur votre appareil Amazon Fire TV cependant tout le monde n’y aura pas accès.

Alors que bons nombres de services vidéos sont déjà disponibles sur les appareils sous Fire TV, 6Play manquait à l’appel. De l’histoire ancienne puisque les contenus du groupe M6 sont désormais disponibles sur Fire TV. Une nouvelle à destination des utilisateurs ayant souscrit à l’option 6play max. Cette option payante de la plateforme 6play permet de supprimer la publicité et d’accéder à la qualité HD sur les programmes ainsi que des avant-premières exclusives. L’option sans engagement est facturée 2,99€ par mois jusqu’au 11 octobre 2023 puis sera par la suite facturée 3,99€ par mois.

Pour accéder aux contenus de 6Play il suffit désormais de télécharger l’application sur votre appareil supportant Fire TV. Vous pourrez ensuite bénéficier de 6500 heures de contenus (séries en intégralité, films et replay des chaînes du groupe). Le direct des chaînes M6, W9, 6ter et Gulli est également disponible. Pour les appareils disposant de la télécommande vocale intégrant Alexa, vous pourrez accéder à 6play par la voix.

Cet ajout de 6play sur Fire TV permet à la plateforme d’être présente pour plus de 85% des détenteurs de TV connectées en France. Comme l’indique Fréderic de Vincelles Directeur Général des programmes en charge des plateformes digitales et du sport du Groupe M6 : ” Cette collaboration démontre une nouvelle fois la volonté du Groupe M6 de renforcer la présence de 6play sur les téléviseurs connectés. Nos utilisateurs pourront profiter d’un accès facile et rapide à tous nos programmes”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox