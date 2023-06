Top des forfaits 5G chez Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR : quelle offre choisir et pourquoi ?

Maintenant que Sosh s’est lancé sur le marché des offres 5G, Univers Freebox vous propose de comparer et de trouver le meilleur forfait sans engagement disponible.

Lequel choisir ? Chaque opérateur a désormais sa propre offre 5G, avec ses petites différences, mais l’idée reste la même : accéder à la nouvelle génération de téléphonie mobile facilement. Mais comment décider vers quel opérateur se tourner si l’on souhaite profiter de son smartphone 5G ? Univers Freebox vous propose plusieurs classements basés sur des critères qui peuvent être importants pour les utilisateurs.

Nous nous basons ainsi uniquement sur les offres sans engagement proposées avec un prix orbitant autour des 20€ au 6 juin 2023, hors opérateur virtuel. Nous écartons aussi les offres quadruples play couplées avec une box. Nous comparons ici donc les forfaits suivants : Free Mobile 210 Go, Red by SFR avec option 5G pour 200 Go, SFR 200 Go 5G, Orange 170 Go 5G, Sosh 140 Go 5G et B&You 130 Go

Top 6 data en France métropolitaine

Si vous êtes un grand datavore, il convient de se tourner vers Free Mobile pour accéder à un maximum de data en 5G sans engagement. Red by SFR se défend plutôt bien avec 10 Go de mois pour 1€ de plus, mais les autres vont aller soit vers des prix plus onéreux ou des enveloppes moins riches.

Free Mobile : 210 Go pour 19.99€/mois Red by SFR : 200 Go pour 20.99€/mois avec l’option 5G SFR : 200 Go pour 34.99€/mois Orange : 170 Go pour 22.99€/mois la première année puis 34.99€/mois Sosh : 140 Go pour 20.99€/mois Bouygues Telecom : 130 Go pour 15.99€/mois

Top 6 des prix

Pour la 5G à petit prix, il faudra presque inverser le classement : c’est l’offre de Bouygues Telecom qui est la plus alléchante avec une enveloppe toujours assez respectable au vu des usages moyens des français ( aux alentours de 15Go par mois). Free Mobile est pour sa part deuxième du classement avec une enveloppe très développée. Le classement de l’offre la moins chère à la plus chère va comme suit.

Bouygues Telecom : 130 Go pour 15.99€/mois Free Mobile : 210 Go pour 19.99€/mois Red by SFR : 200 Go pour 20.99€/mois Sosh : 140 Go pour 20.99€/mois Orange : 170 Go pour 22.99€/mois la première année puis 34.99€/mois SFR : 200 Go pour 34.99€/mois

Top 6 data à l’étranger

Alors que les grandes vacances approchent, vers qui se tourner si vous souhaitez avoir accès à davantage de data à l’étranger ? Rappelons que pour l’heure le roaming 5G n’est encore que très peu étendu, les règles de cette itinérance à l’étranger ne concernent que l’Union Européenne depuis le 1er juillet : les consommateurs doivent ainsi bénéficier de l’accès aux services d’itinérance avec le même niveau de qualité que dans leurs pays d’origine.

En faisant un rapport data/nombre de destinations, on trouve le classement suivant: si Orange et SFR poposent une enveloppe de donnée conséquente, la liste des destinations est plus réduite que celle proposée par Free Mobile. Bouygues Telecom propose certes 30 Go, mais face à la liberté de déplacement d’un abonné Free Mobile, le forfait paraît donc moins intéressant. À terme, il faudra également voir à quel point vous allez changer de pays.

Orange : 100 Go utilisables dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre SFR : 100 Go depuis l’Europe et les DOM Free Mobile : 25 Go disponibles sur plus de 70 destinations Bouygues Telecom : 30 Go utilisables en Europe/DOM Sosh : 25 Go disponibles depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre) RED by SFR : 24 Go en UE/DOM

Top couverture

La 5G, c’est intéressant, mais encore faut-il s’y connecter facilement pour en profiter ! Si en termes de couverture 4G, les quatre réseaux mobile proposent une couverture de la population supérieure à 99%, pour la nouvelle génération de téléphonie mobile la différence reste assez grande. Sans surprise, c’est Free Mobile qui se démarque sur ce point avec près de 89% de la population couverte. Même en se basant uniquement sur les tests réalisés sur nPerf, le classement est le suivant à la fin de l’année 2022 :

Sur ce point cependant, il convient avant tout de regarder l’état du réseau près de chez vous, qui peut clairement varier selon votre département ou même l’agglomération où vous vous trouvez. Mais dans le doute, si vous souhaitez être sûr d’accrocher à la 5G, Free Mobile est le moins risqué, porté par sa stratégie d’utiliser des fréquences basses pour une couverture plus étendue.

Top débits 5G

Et si vous voulez accéder à un meilleur débit 5G, quel forfait choisir ? En faisant un rapport prix/débit moyen de l’opérateur sur cette technologie, c’est le forfait Sosh qui se trouve être le plus avantageux. Orange est en effet le meilleur en termes de téléchargement moyen et de loin, SFR vient ensuite, puis Bouygues Telecom et enfin Free Mobile. Les données indiquées ici sont issues de l’étude nPerf pour l’année 2022.

Cette différence s’explique par la différence de stratégie de déploiement de tous les opérateurs. Orange se concentre en effet sur l’activation de sites utilisant les fréquences 3.5 GHz, qui permettent justement d’accéder à un débit plus élevé. Si Free est bien plus bas, c’est parce qu’il cherche à proposer une couverture très étendue grâce aux fréquences 700 MHz, qui permettent moins de débit mais une meilleure pénétration dans les bâtiments et une couverture plus étendue, en plus du déploiement de la 3.5Ghz qui est moins importants que ses concurrents. SFR et Bouygues Telecom utilisent pour leur part les fréquences 2100 MHz en complément de la 3.5 GHz, permettant elles-aussi un débit plus rapide.

En conclusion

Comme nous avons pu le voir, chaque forfait peut avoir ses forces ou ses faiblesses selont l’importance de chacun des critères. Si vous cherchez avant tout un accès simple et peu cher à la 5G, c’est chez Free qu’il faudra se tourner pour être sûr d’être couvert régulièrement avec une data plus que raisonnable. En cherchant les débits très élevés, il faudra se tourner vers Orange ou Sosh… Si vous souhaitez seulement accéder à la 5G pour un bas prix, l’offre de B&You est sans doute la plus intéressante…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox