Comparatif box et mobile : quels opérateurs gagnent le plus d’abonnés ou en perdre le plus

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs résultats pour le 1er trimestre 2023, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements sur le mobile et les box.

Free Mobile surpasse la concurrence

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 1e trimestre 2023 ? Free Mobile assomme la concurrence sur le mobile en profitant de l’augmentation des prix chez ses rivaux, c’est la douche froide pour SFR qui perd de nombreux abonnés sur le segment. Sur le fixe, Bouygues Telecom se classe premier devant Free malgré une hausse de ses tarifs. Orange est le plus impacté des opérateurs malgré son cavalier seul sur la fibre.

Premier recruteur sur l’année 2022, Free Mobile l’est aussi lors des trois premiers mois de l’année, sa montée en gamme se poursuit avec 172 000 nouveaux dont 207 000 abonnés 4G/5G. “Ces performances confirment la puissance de la marque Free, dont la singularité, en termes de rapport qualité prix, s’est encore renforcée ces derniers mois suite aux évolutions de prix affichées par nos concurrents”, s’est félicité l’opérateur le 17 mai qui a perdu dans le même temps 34 000 abonnés au forfait 2€.

Second, Bouygues Telecom limite les dégâts sur le mobile avec 27 000 nouveaux clients à l’un de ses forfaits, ses recrutements ont malgré tout été divisés par trois par rapport au 4e trimestre 2022. Lot de consolation, l’impact est plus limité que du côté d’Orange, lequel a engrangé seulement 3000 nouveaux abonnés sur la période à cause des résiliations. Enfin, c’est l’hémorragie chez SFR avec la perte de 100 000 abonnés sur la période.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes) 1- Free Mobile : +172 000 2- Bouygues Telecom : +27 000 3- Orange : +3000 4- SFR : – 100 000

Bouygues Telecom toujours premier sur le fixe, Orange dégringole

Déjà premier recruteur lors du 4e trimestre 2022, Bouygues Telecom garde la tête sur le fixe (ratio ADSL et fibre) lors des 3 premiers mois de l’année, même après avoir augmenté ses tarifs. L’opérateur a ainsi recruté 46 000 nouveaux abonnés contre 75 000 lors de l’exercice précédent.

Second, Free (42 000) n’a pas augmenté ses tarifs et reste en ligne avec ses précédentes performances. Disposant d’un plus grand parc, Orange est le plus impacté avec la perte de 21 000 clients contre 12 000 pour SFR qui ne parvient pas à mettre fin à l’hémorragie sur ce segment. Tous les opérateurs ont affiché des résultats commerciaux inférieurs aux 4e trimestre 2022.

Recrutements sur le fixe ( ventes nettes)

1- Bouygues Telecom : +46 000

2- Free : + 42 000

3- SFR : – 12 000

4- Orange : – 21 000