Google Chrome corrige une faille en urgence, mettez à jour votre navigateur

Une faille zero day est activement exploitée par des hackers sur Google Chrome et une mise à jour de sécurité a été publiée pour résoudre le problème.

Soyez prudents et mettez votre navigateur à jour. Un ingénieur en sécurité de Google a en effet repéré une faille le 1er juin dernier qui permet aux hackers de manipuler la mémoire d’un programme pour le tromper et ainsi exécuter du code malveillant.

Ainsi, en exploitant ce souci, les hackers pourraient compromettre vos données, prendre le contrôle de votre machine ou exécuter des logiciels sans que vous vous en rendiez compte. Google affirme que cette brèche est activement exploitée et a donc déployé une nouvelle mise à jour logicielle pour Chrome. Si vous ne savez pas comment y accéder : rendez-vous dans le menu principal de Chrome, puis dans “aide” et cliquez le bouton vous proposant de chercher une nouvelle version.

Une fois détectée, elle sera téléchargée et installée automatiquement et il suffit ensuite de relancer votre navigateur pour finaliser son application. Si vous souhaitez être certains de la mise à jour, elle porte le numéro de version 114.0.5735.106 sur Mac et 114.0.5735.110 sur Windows et Linux.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox