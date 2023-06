Sosh : top départ pour son 1er forfait 5G, son prix pourrait vous surprendre

Pour profiter de la 5G d’Orange et de sa vitesse, Sosh lance un forfait 140 Go à 20,99€/mois.

La qualité cela se paie, mais pas forcément au prix fort. Accéder au meilleur réseau 5G en termes de débit, à savoir celui d’Orange, c’est désormais possible à un tarif accessible. Comme annoncé sur une nouvelle page officielle hier, Sosh dégaine ce 1er juin son tout premier forfait 5G. Si l’enveloppe de data incluse en France métropolitaine était connue, 140 Go sont inclus, restait à connaître son prix. Il faudra débourser 20,99€/mois sans engagement. A titre de comparaison, l’offre 5G la plus attractive d’Orange propose 100 Go à 16,99€/mois la première année puis 31,99€, cela reste toutefois le meilleur forfait pour tester pendant 1 an comment se comporte la 5G de l’opérateur chez vous ou ailleurs.

Du côté de la concurrence, B&You propose par exemple une offre 5G 130 Go pour 15.99€, alors que Free séduit avec 210 Go pour 19,99€/mois. Si l’opérateur apparaît en retrait sur les débits, il propose de loin la meilleure couverture 5G.

La nouvelle offre de Sosh ne vient donc pas ici cannibaliser celles d’Orange mais pourrait bien rencontrer un grand succès . Pour voyager en Europe et DOM, celle-ci permet les appels, SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France, mais aussi de “profiter de 25Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM”. Le meilleur forfait du marché sur ce point reste toutefois le forfait premium de Free Mobile qui permet de voyager dans plus de 70 destinations dans le monde avec 25 Go par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox