Freebox Files : l’application officielle de Free lance une vraie évolution afin d’améliorer l’expérience des abonnés

L’application Freebox Files se met à jour sur iOS pour les bêta-testeurs avec une nouveauté importante : la possibilité d’ouvrir un fichier non lu avec une autre application compatible.

Idéale pour gérer facilement depuis son mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur d’une Freebox Révolution et Delta ou sur tout espace de stockage connecté à une Freebox Pop et mini 4K, l’application Freebox Files reçoit une nouvelle mise à jour 1.9 en version bêta sur iOS via TesFlight. Celle-ci apporte une première solution aux vidéos non lues dans l’app, avec la possibilité d’ouvrir le fichier avec d’autres applicationq compatibles installées sur votre iPhone.

Par ailleurs, cette version contient des corrections diverses en matière de stabilité afin que que les abonnés profitent pleinement des fonctionnalités proposées. Lancée il y a deux ans, Freebox Files permet de lire des contenus depuis n’importe où comme faire défiler les photos de vos dernières vacances, lancez vos meilleures vidéos et écoutez vos albums préférés en boucle.

Il suffit de déplacer, copier et supprimer vos fichiers pour organiser votre disque comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retrouver les albums de votre téléphone que vous voulez sauvegarder sur votre disque, sans rien faire. Sans oublier, le partage en toute sécurité à vos proches de n’importe quel fichier présent sur votre Freebox, pour la durée que vous voulez.

